Erik Vipre ⟩ Miks Hiina end finišisse laveerib

2022. aasta 24. veebruari sündmused on kehtestanud selged geopoliitilised jõujooned ja aidanud määratleda nii riikidevahelist polariseeritust kui ka kindlaid ühiseid huvisid. Olenemata sellest, et tiimid on valdavalt paigas – ühel poolel joont USA liitlased, teisel Venemaa ja muud tulihingelised status quole vastuhakkajad – on osa suutnud end kõigest hoolimata meeskondadega sidumata jätta. See pole nii keeruline, vahepeal tuleb vaid ühe koondise särki selga proovida, siis demonstratiivselt teise kapteniga salajast juttu puhuda või mõlema ärritamiseks end veelgi distantseeruda. Aga ka osavalt laveerides, võimalikult selgesõnalise «jah» või «ei» vahel slaalomit sõites ja ebamäärasuse foonil eksisteerides saabub ühel hetkel finišijoon. Seda, kas jutt käib sprindist või maratonist, me alles näeme.