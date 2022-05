Politseinik oskab suhelda ka ilma sildita seljal

Kus ikka töötab ja mõtleb PPA innovatsiooniosakond! Nii selge ja otsekohene kirje politseiniku seljale trükitud ja tuttuuena pronkssõduri juurde saadetud. Aga mida see tähendab? Kas tegu on politseinikuga, kes suudab dialoogi arendada ja adekvaatsena vestluses püsida? Kas on tulemas ka monoloogipolitseinik? Neid on kardetavalt enamik, miks muidu teha eraldi märgistus dialoogipolitseinikele.