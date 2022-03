ARVAMUS ⟩ Eerik-Niiles Kross: agressioonisõja sümbolitele tuleb kehtestada absoluutne nulltolerants

Mida täpselt arvavad Ukraina asjadest Eestis elavad venelased, esialgu veel küsitlustes ei kajastu. Kuuldavasti leidub tõepoolest neid, kes Z-tähe otsa ette joonistavad ja proovivad linnas ärbelda. Aga seni on need ilmselgelt üksikud ja erandlikud juhtumid. Ma ei taha banaalselt lahterdada eestivenelasi mingisse täitsa eraldi kategooriasse või kleepida neile külge eelarvamuslikke hoiakuid. Aus on ilmselt tunnistada, et me ei tea tegelikult, mida «keskmine» eestivenelane täna Ukraina sõjast mõtleb. Võimalik, et suur enamus mõtleb umbes samuti kui keskmine eestlane, arusaadava rahvusliku toonivahega, ent laias laastus on siiski tülgastatud, vihane ja tänulik, et meil on seni rahu. Ja mõtleb sellele, mida teha Ukraina aitamiseks. Ka selleks, et Ukraina aitamine aitab meidki.