Tuntud Ameerika majandusteadlane Milton Friedman tuli omal ajal välja teravmeelse poliitilise kalambuuriga. «Poliitikas on tore valida õigeid inimesi, aga see ei ole viis asjade saavutamiseks. Asjad saavad tehtud, kui valedel inimestel on kasulik teha õigeid asju.» Mulle tuli see ütlus jälle meelde, kui vaatan Keskerakonna algatatud uut valitsusesisest padjasõda koroonarežiimi lõdvendamise teemal.