Niisiis, Eesti leidis superstaari ja võitjaks tuli... Sellel hetkel jääd pidama ja mõtled: kas see on nii tähtis, et konkursi võitis Narvast pärit vene tüdruk, kes õppis mõnda aega eesti koolis? Või on oluline see, et ta laulis superfinaalis laulu, millel on moodne sotsiaalne-ökoloogiline sõnum? Või on oluline ainult see, et ta oskab laval hästi esineda ja laulab suurepäraselt?