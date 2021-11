Isegi kui sa pole padupatrioot, kes tormaks sõjaolukorras kasvõi pesapallikurikaga eesrindele ning naudiks kaeviku maskeerimist vaenlase pilgu all, on hetki, kus tunned vaat et alati, et oled oma rahvuse üle uhke: kui kõlab riigihümn või näed meie sinimustvalget trikoloori. Või on Eesti sportlane oma alal maailma absoluutses tipus ning pole mingi küsimus ärgata kell 3.30 öösel, et tema esitust jälgida. Puhkamine võib ju oodata, ajaloolised sündmused mitte.