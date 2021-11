Ajasäästutehnikaid on saanud nii palju ja need on nii valdavad, et ühiskonna jätkusuutlikkuseks ei jää enam aega, kirjutab toimetaja Mihkel Kunnus.

See, et tehnoloogia on teinud meie elu võrratult kiiremaks, on nii triviaalne tõsiasi, et selle üle targutamist peetakse sageli aja raiskamiseks. Jällegi paradoks. Mobiiltelefonist ja internetist loodeti nende algusaegadel suurt ajasäästu, aga tegelikult jäi aega kuidagi hoopis vähemaks.