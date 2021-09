Selgituseks Z-põlvkonnale, et kartulikoorte söömine tekkis päevakorda 1980ndate lõpus, kui vabadus­ihalus oli nii suur, et lubati selle nimel vabatahtlikult kasvõi kartulikoori süüa. Nüüd, kolmkümmend aastat hiljem pakuvad meile sama menüüd sunniviisiliselt valitsejad Tallinnast ja Brüsselist, kirjutab kolumnist Tarmo Pikner.

Muidugi võib ka seapraadi tellida, kuid pärast elektriarvete maksmist saab heal juhul vaid hapukapsast. Seapraeks vajaliku raha soovitas peaminister Kaja Kallas küsida kohalikust omavalitsusest. Eleringi juht Taavi Veskimägi aga ülbitses, et kallim elektri hind pole tappev! Saite aru – rohepöörajad võitlevad juba elu ja surma peale. Vähemalt majandusminister Taavi Aas sai ometi aru, et sooja õhu kvootide müük on jama, ja saatis ülemustele Brüsselis märgukirja. ELi volinik Kadri Simson aga teeb näo, nagu ei teaks ta kvootidest mõhkugi ja räägib imetabasest vesinikuturust.