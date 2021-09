Tallinna linnaosadest on Lasnamäed viimastel aastatel materiaalselt jõudsalt arendatud. On uuendatud ja parandatud kõnniteid, tehtud on tänavate taastusremonti ja seda tehakse edasi, ehitatakse võimlemisseadmete ja karussellidega mänguväljakuid. See on tubli töö.