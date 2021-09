Covidi ajastul näib kõik hoogsalt digiteeruvat. Sellisest arengust ei ole jäänud puutumata ka asjaajamised kohtutes. Menetlused on muutunud kiiremaks ja ökonoomsemaks, sest istungeid saab vähemalt haldus- ja tsiviilasjades pidada nii, et inimesed ei pea selleks eri ilmakaartest kohale sõitma. Hoitakse kokku aega ja raha, säästetakse närve ja keskkonda. Kõike seda tuleb pidada positiivseks. Reaalsed istungid ei kao niipea ilmselt kuhugi, virtuaalsed on aga tulnud, et jääda.