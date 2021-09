Inimtegevuse ökoloogiline jalajälg eksisteerib koos ajajäljega. See tähendab, et inimeste ja organisatsioonide igapäevased toimetused ning tarbimisharjumused on mõjutatud tulevikuvaatest. Oluline on avatus ja tunnetatud vajadus muutumiseks. Tulevik ei peaks olema pelgalt praeguste suundumuste projektsioon ning minevikul võib olla aktiivne roll praeguste kriiside ja kliimamuutustega kohanemisel. Progressiusul ja kitsal majanduskasvul põhinev tulevik võimaldab jätkata samade tehnoloogiatega, püüdes veelgi kiirust ja efektiivsust lisada. Erinev perspektiiv tekib siis, kui tulevikku vaadatakse läbi tõdemuste ja eesmärkide, mis hindavad praegust infrastruktuuri, kasvumudeleid ja tarbimisharjumisi kriitiliselt.