Just seal, laevatatavatest sadamatest kaugel, võib osta mugava hinnaga graanulitööstuse põhitooret – puitu. Kui odavale toormele liita poliitilised otsused, mis sellist sorti äri toetavad, siis on vaja veel vaid nutikat ärimeest, kes oskab soodsad tingimused enda kasuks pöörata.

Kui on tõsi, et Graanul Investi väärtus on miljard eurot, siis on ettevõtte senised omanikud Raul Kirjanen, Anders Anderson ja Andres Rätsepp saanud müügitehinguga väga rikkaks. Õigupoolest tootis ettevõte neile juba mitu aastat märkimisväärset dividenditulu.

Enam kui pool ettevõtte müügist teenitavast rahast peaks laekuma Raul Kirjaneni firma arvele. Kirjanen on olnud kiirelt kasvanud graanuli­äri esindusisik. Tema on jaganud kommentaare ja selgitusi. Eestis on millegipärast kombeks, et kui inimene on väga jõukas, siis võib ta käituda ebaviisakalt. Juuli algul ütles Kirjanen Postimehe majandustoimetuse ajakirjanikule: «Öelge ülemusele, et võiks vähem napsu võtta; ei vasta tõele.»