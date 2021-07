Ibsen on kirjutanud: «Noorus on kättemaks.» Esmapilgul efektne, aga kui mõtlema hakata, siis miski nagu ei klapi. Sest mille eest on noortel kätte maksta? Üldjuhul pole neile jõutud ülekohut veel tehagi. Välja arvatud nende endi valmistegemise fakt, aga seegi on ambivalentne. Ühelt poolt ei taha peaaegu keegi, et teda olemas ei oleks, küll aga pole paljud rahul, et nad just niisugustena on ilma sündinud. Mõelda vaid, ainus kord maailmas, ja siis ka torujüri või kassapidaja järeltulija Kapa-Kohilas! Miks mitte prantsuse krahvinna ja ameerika miljonäri võsuke? Miks mitte kõige-kõige-kõigem, vaid Harju keskmine?