Keskkonnaamet valmistab ette Alutaguse rahvuspargi laiendamist. Üheks ametnikuks, kes selle protsessiga on tihedalt seotud, on Iisaku looduskeskuses töötav Anne-Ly Feršel, kelle perel on ka endal planeeritud laiendusalale jääv kalandustalu ja metsad.

Hiljuti rääkisin Alutaguse rahvuspargi laiendusest Kuru küla elanikega ja nad püüdsid mulle ääri-veeri selgeks teha, et nad on selle vastu, pargi territoorium olevat niigi suur. Neile oli vastukarva ka see, et tuleb uusi piiranguid, ehkki need neid otseselt ei puuduta. Aga kui ma neile rahulikult selgitasin, milleks üldse rahvusparki laiendatakse, jäid nad pigem minuga nõusse.