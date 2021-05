Nord Stram2 sanktsioonidest vabastamine on loomulikult täielik õudus ja USA administratsiooni PR-läbikukkumine. Näib, et Biden on läinud Putiniga kohtumise eel tõsiste järeleandmiste teed, ent seda vahetusena mille vastu? Kohtumise enda vastu? Ent Putin ju ise anus läbirääkimisi.

Väljaande Axios allikad, kes teatasid, et USA Riigidepartemang vabastab Nord Stream 2 AG ja selle juhi Matthias Warnigi sanktsioonidest, väidavad, et otsus võetis vastu, sest a) projekti ei õnnestu tegelikkuses peatada karistamata Vene gaasi lõpptarbijaid Saksamaal; ja b) USA pole valmis selle nimel Saksamaaga sõdima.

Terake tõde selles on: Trumpi adminsitratsioon Nord Stream 2 ehitust ei peatanud ja vastava seaduse vastuvõtmine venis Senatis, mida kontrollisid tollal vabariiklased, lausa naeruväärsuseni. Tegelikult just nemad kukutasid läbi võimaluse gaasitoru ehitust takistada. See-eest nägi kõik sõnades suurepärane välja: võideldi Putini ja tema mõjuga Euroopas.

Ja nüüd ongi otsustatud sanktsioonid haldajafirmalt maha võtta, ehkki meresadamate suhtes jäävad need jõusse. Ja see leiab aset pärast seda, kui Venemaa on USA vastu sooritanud SolarWind-i kaudu ajaloo suurima küberrünnaku. Pole välistatud – ja minu meelest on see ilmselge -, et häkkerid torujuhtme Colonial Pipeline ründamiseks, mille tulemusena tekkisid häired bensiini tarnes 18 osariiki, sh pealinna, palgati Dark Side`st.