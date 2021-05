Meil eestlastel on ikka jätkunud kainet mõistust õigel ajal õigete otsuste tegemiseks, nii said ehitatud rahvusraamatukogu, Kumu ja ERM. Nüüd on ooperimaja kord! Praegune Estonia teater pole teatavasti ooperiteatriks ehitatud, juurdeehituse mõte aga on paha mõte, sest see rikuks ära ühe pealinna kauneima maja.