Mulle meeldib elada teadmises, et olen viisakas ja vastutulelik inimene. Noh nii üldjoontes, igapäevaselt. Ma usun, et ikka olen ka. Aga mõnikord haruharva õnnestub paha inimenegi olla. Kohe räägin!

See puudutab just suhtlust mitmesuguste teenusepakkujatega. Kes ei teaks neid ärikirju meilikastis. Need lõpevad tavaliselt sõnaga «Päikest!» või «Lugupidamisega», ja viimast kasutan minagi, sest see tõesti annab kirjale lugupidava tooni. Mind ennast, seda viisakat, vastutulelikku ja hästi kannatlikku inimest ju ridade taga füüsiliselt näha ei ole.