Mõttekodade Brookings Institution ja Chatham House heaks töötav Venemaa ekspert, poliitikateadlane Lilia Ševtsova nendib oma arvamuses , et vastupidiselt kontinentaalse Euroopa eliidi moraalsele mandumisele on Bideni USA valimas oma liidripositisooni tugevdamiseks väärtuste juurde naasmise tee.

Kahe Lääne raporti avaldamine, kus Venemaad halvustavalt mainitakse (Ühendkuningriikide aruanne «Globaalne Suubritannia konkurentsi ajastul» ja USA riikliku luurenõukogu aruanne «Välismaised ohud USA 2020. aasta valimistele»), Bideni intervjuu ABC-le ühes ootamatu repliigiga («Kas te arvate, et ta on tapja?» - «Jah, ma arvan») ning uued USA-poolsed sanktsioonid - kõik see näeb välja nagu rünnak Venemaa vastu. Kuid antud juhul pole Venemaa eesmärk omaette. Venemaa on vahend. Lääne juhtivad riigid asusid otsima teid uuestisünniks, milles Venemaale on määratud instrumentaalne roll. Ühesõnaga - roll olla adrenaliiniks!