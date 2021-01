Riigikogu on tõsises kriisis. Saadikute, rahvaesindajate õigustest üle sõitmine ei ole naljaasi, mida saaks lihtsalt õlakehitusega pealt vaadata. Samamoodi ei ole tähtsusetuks naljaks taandatav see, et sisepoliitiline mäng viidi mõtlematute ettepanekutega rahvusvahelisele, meie riikluse alustalasid puudutavale tasemele.