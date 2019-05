Paljud ajakirjanikud kirjutasid toona, et «Putin toetas lääne sanktsioone Venemaa vastu ja käskis pommitada Voroneži (vene rahvast)». Venemaale keelati tuua liha- ja piimatooteid, kala ja meresaadusi, puu- ja juurvilja ning pähkleid. 2015. aastal andis Vladimir Putin korralduse hävitada läänest ebaseaduslikult sisse veetud toiduained. Kokku on viie aasta jooksul Venemaal hävitatud ligemale 30 000 tonni sanktsioonialuseid toiduaineid. Tõsi, Venemaa valitsus vaatab iga aasta keelatud toiduainete nimekirja üle. Eri aastatel on nende seast välja arvatud lastetoidu valmistamise komponente, seemnekartulit, kasvandustele mõeldud lõhe- ja forellimaime. Aga millised on olnud selle toiduainesõja tulemused? Kes on sellest võitnud, kes kaotanud?