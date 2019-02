Järgneva viie aasta jooksul läheb pensionile umbes neljandik politseiametnikest. Nad ei suundu pensionile põhjusel, et nad enam ei kvalifitseeru, vaid hoopis seetõttu, et seadus ei anna neile politseinikuna jätkamise võimalust, kirjutab siseminister Katri Raik (SDE).

Aeg on küps aruteluks, kas oleme politsei kärpimisega läinud liiale. Pelgalt mõttevahetustest aga enam ei piisa ning vaja on reaalseid tegusid, et tagada nii Eesti siseturvalisuse püsimine praegusel tasemel kui ka selle edasine areng. Tänu sellele, et oleme riigina stabiilselt panustanud politseinike õppesse, arengusse, palkadesse, elame täna Eestis, kus inimesed tunnevad ennast turvalisemalt kui kunagi varem.

Peame aga kiikama ka homsesse ning tegutsema selle nimel, et ka viie, kümne või kahekümne aasta pärast saaksime ennast tunda turvaliselt ning ei peaks õhtuti jalutades pidevalt üle õla vaatama. Ma olen igati seda meelt, et tänasel päeval ei ole meil Politsei- ja Piirivalveametis kriisi, pigem võiks öelda kitsikus. Meil on väga kõrge kvalifikatsiooniga ja eeskujulikud eesliini töötajad, juhid, prefektid ning tegus PPA juhtkond. Muretsen aga, sest juba praegu on politseinikke isegi meie väikse riigi jaoks natuke liiga vähe. Mitmesse Eesti piirkonda peavad politseinikud väljakutse korral sõitma teisest linnast. Aga kui kaalul on kellegi elu?