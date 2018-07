Viimasel ajal räägime kellakeeramisest, just nagu oleks tähtis, millises ajavööndis me elame. Räägime sellest, kui raske (või siis mitte) on kohaneda uue aja ja sellest tulenevaga – varasema või hilisema tõusmise ning magama minekuga. Mõni isegi ütleb, et meil on oma geneetiliselt kaasa sündinud ajavöönd, mis meile sobib.