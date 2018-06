Franklin Delano Roosevelti teguviis Soome saadiku Hjalmar J. Procopé vastu, kes eriti soome talvesõja aegu oli Washingtoni austatuim diplomaat, on ameerika ajakirjanduses ja kongressi liikmete seas äratanud suurt pahameelt, mis siiani pole vaibunud.

«New York daily News», mille tiraaž on kolm miljonit eksemplari, kahetseb oma juhtkirjas kohtlemist, mis Ameerika laskis soome rahvale osaks saada. «Washington Times Herald» nimetab riigidepartmangu samme Soome vastu «parandamatuks solvamiseks».

Kuigi ühendriikide avalikkusele näib võõrastavana presidendi teguviis, seda enam, et Talvesõja ajal president ei jõudnud küllalt ülistada vabadusvõitlust, siis peavad ühendriigid sellega rahulduma, et Procopé pole vastuvõetav ja peab seetõttu Washingtonist kaduma. Oma ajakirjanduse konverentsil reedel keeldus Roosevelt järsult selgitusi andmast, mil määral Procopé tegevus Ühendriikide hüve kahjustab, ja ütles, et Procopé olevat juba kord «ebasobiv isik».