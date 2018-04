Margus Parts: Venemaal saavad põlisrahvastest välisagendid

Ilmekas näide on Venemaal 2012. aastal vastu võetud välisagentide seadus, mille järgi peavad välisrahastust saavad poliitilise tegevusega seotud valitsusvälised ühendused end välisagentidena registreerima. Seejuures on poliitiline tegevus defineeritud seaduses äärmiselt häguselt. Lisanduv, varjatud tähendus on ilmne: välisagent tähendab nii reeturit kui ka spiooni.