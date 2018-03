Tagasipöördujad: tagasi Eestisse? Tagasi konnatiiki? Kas ma saan siin üldse hakkama?

Selles küsimuses on korraga nii pealiskaudne hinnang kui ka põhjendamatu alaväärsuskompleks, justnagu oleks Eesti mingi koht, kus elamisega tuleb leppida. Tegelikult näitab kokkupuutumine teiste riikide poolt kodanikele pakutavaga - nt USA meditsiinisüsteem ja üldse igasugune bürokraatia - et me Eestis võtame paljusid asju juba liialt iseenesestmõistetavalt, me ei saa ise sageli arugi, kui hästi meil riigis asjad on.

Meie perel oli Eestisse naastes näiteks üks pereliige juures, mis juba iseenesest muudab elukorraldust oluliselt. Vanemad lapsed käivad nüüd koolis. Mis on sarnane varem Eestis elamisele, on see, et laste isa on umbes pool aega töökohustuste tõttu Eestist eemal (Californias elamise üks võlu oli see, et tööreise oli oluliselt vähem, sest kõik on varmad ise sinu juurde kohtumisele tulema). Teistmoodi on aga see, et sellele ei vaadata enam imelikult, sest see on Eestis uus normaalsus: tuhanded pered elavad nii, et üks vanematest käib pendeltöötajana regulaarselt mõnes teises riigis ja lapsi kasvatab üks vanem (enamasti ema) üksi.