Teretulnud või mitte: Neeme Raud uuris välismaalt naasnud eestlastelt, kuidas kodumaa nad vastu võttis

Viie aasta eest olin ma lõpuks siin. Lennukiakna taga oli kevadele tärkav aprillihommik. Et pass oli juba Stockholmis kontrollitud, jäi üle haarata kohver, võtta takso ja sõita vanemate juurde. Ja siis oli korraga tohutult palju aega. Tagasisõidupiletit ju ei olnud, sest ligi 24 aastat Torontos, Washingtonis ja New Yorgis oli läbi. Ma olin tagasi Eestis.

Iga tagasitulek on eriline. Aga kõigile tulijatele on üks see, et hoolimata maailma muutumisest suureks globaalseks külaks, kus punkt A jääb punktist B vaid lennu-laevasõidu kaugusele, astutakse siiski ühest maailmast teise: ühed niidid katkevad, teisi tuleb tugevdama või isegi taaslooma hakata.