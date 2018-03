Video: Neeme Raua tundlik uurimus – mis juhtub Eestisse naasjaga?

Raud vestles tagasitulemisest 17 mujal elanud või seni võõrsil elava eestlasega: «Paljudelt kuulsin, et pärast esialgset tagasitulekueufooriat saabuv argipäev on ikka üsna proosaline: ei oota sind siin keegi – ehk peale vanemate, vanavanemate ja lähimate sõprade.»

Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar ütleb, et mullu suurenes nende poole pöördujate arv oluliselt ning tihti on mureks just toe ja mõistmise vajadus Eesti ühiskonda sujuvaks (taas) sisseelamiseks. Nähtav muutus tagasitulijate seas on tema sõnul seegi, et kui veel mõni aasta tagasi tuldi rohkem ükshaaval, siis nüüd pigem peredega.