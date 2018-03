Irene Käosaar: ei ole tagasipöördumine ju vaid lennupileti ostmine!

Põhjuseid on sama palju, kui on tagasipöördujaid. Igal tulijal on oma lugu. Seega võib üldistamine olla tihti kohatu, aga…

Nende lugude põhjal, mis meie juurest on läbi käinud, on kolm suuremat põhjuste kobarat: lapsed jõuavad kooliikka (kuna usaldus Eesti haridussüsteemi vastu on suur, siis tullakse Eesti kooli), Eestisse jäänud vanemad jäävad vanaks (vajavad rohkem hoolt, tullakse vanematele lähemale), koduigatsus (see midagi, mida on vahel raske kirjeldada, aga mida me ilmsesti kõik, kes oleme veidi kauem kodust eemal olnud, tundnud oleme).