Herkel: sigade toetusest sai poliitiline sigadus

Üldreeglina seakasvatust Euroopa Liidus ei toetata. Siiski maksti Eestis seoses Aafrika seakatkuga Euroopa Liidu vahenditest nn kriisiabitoetusi, et aidata sektoril kiiremini jalule tõusta. Toetusena on see erand, mitte reegel, aga olukorda arvestades oli abi vajalik. Probleem tekkis seoses sellega, et pärast Keskerakonna võimuletulekut hakati tõuaretuse toetamise sildi all valikuliselt maksma varjatud toetusi. See väljus mõistliku ja tavapärase kriisiabi raamidest.

Emotsionaalne argument seoses seakatkuga oli endiselt üleval, ehkki erinevalt piimakarja taastootmisest, kus aastas sünnib üks vasikas lehma kohta, võivad emised ilmale tuua aastas koguni 20 kuni 25 põrsast. Ja kui piimakarja tõuaretusühistu saab toetuse, siis kasutab ta seda tõuaretuse üldisteks vajadusteks, mitte ei jaga seda raha liikmete vahel laiali. Aga sigade tõuaretustoetust maksti farmiomanikele enam kui 200 eurot emise kohta. Toetus oli valikuline, seda said Eesti Tõusigade Aretusühistu liikmed, ehkki ligikaudu pooled Eesti emistest ei kuulu selle ühistu alla.

Eelmise aasta lõpus jäi selgituseta, kuidas sai majandusminister Kadri Simsoni elukaaslasega seotud farm Tõuaretusühistu liikmeks ehk muutus toetuskõlbulikuks kaheteistkümnendal tunnil enne rahalaeva saabumist. Kõik otsused tehti kribinal-krabinal kohe pärast Keskerakonna valitsusse pääsemist. Meenutagem, et toetustega manipuleerimine ja võimalik siseinfo andmine elukaaslasele seoses Tõuaretusühistu kaudu makstava toetusega oli üks majandusminister Kadri Simsonile umbusaldusavalduse esitamise peamisi põhjuseid.

Helde rahajagamine

Võrreldes muude toetustega sai seakasvatussektor Keskerakonna valitsuselt raha väga heldelt. Ja võrreldes muude sektoritega on just seakasvatus tugevalt seotud keskerakondliku kuuluvusega. Urmas Laht on ühekorraga nii maaeluministeeriumi nõuandva koja esimees kui ka toetuste saamisest huvitatud ettevõtja ning Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu esimees.

18. detsembril 2017 leidis minister Tarmo Tamm riigikogus arupärimisele vastates, et nn nõuandev koda ei tee ise otsuseid ega sekku raha jagamisse või otsuste tegemisse. Sellega püüdis maaeluminister öelda, et huvide konflikti ei ole. Ometi on nõukojale antud ministri käskkirjaga pädevus ning Urmas Laht saab ka nõukoja juhtimise eest tasu. Jääb vaid üle imestada, miks asendas minister tavapärase nõuniku kollektiivse nõukojaga? Ilmselt just selleks, et püüda oma esmase nõustaja tegelikku huvide konflikti võimalikult peita.