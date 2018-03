Kristiina Baum: kuidas Stockholmi keeltekool teenib pagulaste pealt mängides miljoneid

1970ndatel sai üle maailma tuntuks saksa ajakirjanik Günter Wallraff, kes variidentiteeti kasutades erinevatesse ettevõtetesse imbus, et neist hiljem paljastav reportaaž kirjutada. Nii sattus tema kaudu omal ajal skandaali näiteks kiirtoidukett McDonald's ebasanitaarsete tingimuste pärast. Wallraff on tegus tänini, ja rootslased on säärase ajakirjandusliku töömeetodi tema järgi wallraffimiseks nimetanud.

Günter Wallraff. FOTO: Scanpix

Mina puutusin nimetatud nähtusega omale teadmata kokku ligi aasta tagasi, kui meie keeltekooli asus tööle uus õpetaja Jenny. Ta ei olnud hariduselt pedagoog, aga oli varem tegelenud rootsi keele õpetamisega.

Jenny oli tagasihoidlik ja malbe tüüp, jõudis tundi viimasel minutil ning unustas sageli pikad juuksed kammimata. Üsna algusest peale oli ta töötingimuste ja -koormuse üle jahmunud, püüdes truult kõigega kaasa jõuda ning lasi törtsu nuttu, kui lained lõid üle pea kokku. Ja seda nad ikka tegid, näiteks siis kui kopeerimispaber mitmendat korda otsa lõppes ja õpetajad olid sunnitud seda ise kodust kaasa vedama (koolis puuduvad õpikud ja kõik materjal jagatakse õpilastele paljunduste näol) või siis kui kolleegid olid haiged ja ta üksinda kahe klassi vahel joostes andis 60 õpilasele tundi.

Jenny ei varjanud meie ees kunagi oma seotust ajakirjandusega ja sedagi, et ta ei tunne õpetaja rollis end hästi. Kui jaanuari alguses tööleping lõppes, tõi ta lahkumise põhjuseks just parema tööpakkumise telekanalilt TV4, kuhu ta pidi ajakirjanikuna tööle asuma. Ostsime talle hüvastijätuks suure kimbu lilli ja korvitäie magusat ning uskusime siiralt, et me temast rohkem midagi ei kuule.

Meie ehmatus oli aga suur, kui tema lahkumise järel võttis kooli juhatusega ühendust TV4 telesaate «Kalla fakta» («Külmad faktid» eesti keeles) meeskond, kes pakkus võimalust vastulauseks. Telesaade on sisult «Pealtnägija» sarnane.

Saime teada, et Jenny oli kooli nii-öelda wallraffinud ajakirjanik. Ta oli teinud koostööd telekanali uuriva ajakirjanduse toimetusega ja tema käekotis oli olnud sisseehitatud kaamera, millega ta oli töökeskkonda tervelt kümne kuu vältel filminud.

Veebruari alguses valmis 45-minutiline reportaaž erakooli kehvast hariduskvaliteedist ja sellest, et kool on Stockholmi linna teadlikult petnud, et allhankega ligi 100 miljonit Rootsi krooni (umbes 9,9 miljonit eurot) maksumaksjate raha omanike taskusse sokutada.

Et ühiskond on huvitatud säärasest paljastuse läbi arenemisest, näitab tõik, et aasta tagasi võeti Rootsis vastu seadus, mis kaitseb pealekaebajaid nende endi tööandja sanktsioonide eest. Firmal pole näiteks õigust teha järelpärimist, et leida andmelekitaja ega teda see eest vallandada.

Pean siinkohal lühidalt selgitama, kuidas käib Rootsis pagulastele keeleõpetamine. Pagulase vastuvõtmisega laekub neid vastuvõtnud omavalitsusele iga-aastane toetussumma (umbes 22 500 eurot), sellele lisandub pearaha (umbes 12 500 eurot), lisaks võib omavalitsus taotleda raha vastuvõtmisega kaasnevate struktuuride väljaarendamiseks ja parendamiseks.