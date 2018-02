Heidit Kaio: kuidas sünniks rohkem lapsi?

Kas riik saaks aidata kaasa, et Eestis sünniks rohkem lapsi? On ülikalleid vahendeid, nagu emapalk, mis küll mõjutab laste sündimust... natukene. Kolmanda lapse 500-eurone kuutoetus küllap aitab ka.

Mis siis naistel viga on, et nad nii häälekalt põtkivad arvuka sigimise vastu? Alustame sellest, et laste saamise mõte on otsustavalt muutunud rasestumisvastaste vahendite kättesaadavusega. Laps pole enam paratamatus ega asjaolu, vaid vanemate projekt, millesse nad suhtuvad kui isiklikku saavutusse.