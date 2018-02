Peeter Langovitsi tagasivaade: Maarjamaa Rist Soome kindralile

Autasustades 93-aastast Adolf Ehrnroothi Maarjamaa Risti I klassi ordeniga, ütles president: «Teie 16 ordenile lisan veel ühe – Maarjamaa Risti. See on tänu selle eest, mida olete Eestile andnud ja annate ikka veel.» Ehrnrooth, kelle suguvõsa juured viivad Narva, oli tema vastu üles näidatud austusest südamepõhjani liigutatud. Oma vastukõnes ta rõhutas, et on alati püüdnud Eesti ja Soome vahel luua vendluse tunnet. Hinge läksid vapra sõjamehe sõnad: «Eesti on hea maa, see on eestlastele parim ja on kaitsmist väärt! ... Teile ja meile on tähtsaim iseseisvus, vabadus ja enesemääramisõiguse kaitsmine. Ja seda ei saa kaitsta mitte relva, vaid rahva hingega.»