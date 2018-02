Õpetajate Lehes sel reedel: uus keele arengukava kütab kirgi

Turvaline internet algab sinust endast

Turvalise interneti päeval peetud konverentsil märgiti, et kui koolid kasutavad digivahendeid ebapiisavalt, nagu nad värske Küberpähkli uuringu andmetel teevadki, siis võib see kahjustada noorte hakkamasaamist edasises elus. Tutvustatakse nii Küberpähkli uuringut kui ka kampaaniat «Nutitund igasse kooli!».

Uus keele arengukava kütab kirgi

Eesti keelevaldkonna arengukava järgmiseks kümnendiks on küll valmis, aga seda on tabanud tugev kriitika. Keeleteadlased on teinud kogunisti ettepaneku praegust kava pikendada ja alustada tööga otsast peale. Asjaosalised selgitavad oma seisukohti.

Mitte kas, vaid kuidas pakkuda omanäolist koolivõrku

«Oluline on aga meeles hoida, et mida suurem on erakoolide riiklik rahastus, seda väiksem on sotsiaalne kihistumine era- ja munitsipaalkoolide vahel,» kirjutab riigikogu liige Liina Kersna. «Ja samal ajal on tagatud koolivõrgu mitmekesisus, et iga lapsevanem leiaks oma lapsele kõige paremini sobiva kooli.»

Müüdipõhine nüüdisaegne õpikäsitus

TLÜ kultuuri- ja neuropsühholoogia professor Aaro Toomela märgib, et nüüdisaegsele õpikäsitusele üle minnes toetutakse koolides peamiselt kuskil nähtule ja kelleltki kuuldule, mitte tugeva teoreetilise põhjaga koolitustele ja õppematerjalidele. Pikemalt peatub ta rühmapõhisel õppel, tasemerühmadel ja kujundaval hindamisel.

Teistmoodi ajalooõpetus Taanis

Anu Viltrop Eesti sõjamuuseumist kirjutab, et Taani koolis õpitakse oma riigi demokraatia ajalugu, eksamil hindab õpilast teise kooli ajalooõpetaja, õpetus lähtub õpiväljunditest ja ainekavad on ekstreemselt vabad.

Vene keele õpetajad lihvivad oma ainet väljaspool poliitikat

Vene keele õpetamine Eesti koolihariduses on olnud tähelepanu all alates ajast, mil mõni poliitik seda keelt vihjamisi okupatsioonikeeleks nimetas. See õpetus toimib meil aga päevast päeva täiesti poliitikaväliselt ja ülemöödunud sajandi alguse kuulsatest kirjandustegelastest kõneldakse ikka nõnda nagu «kuldsetel puškinlikel sügistel» veerand sajandit tagasi. Olukorda kirjeldab kirjanik ja tõlkija Aarne Ruben.

Vene keele õpetaja: «Probleemid teevad valu»

Vene keele ja kirjanduse õpetajate liidu esinaine ja Tallinna Õismäe vene lütseumi õpetaja Jelena Moissejeva leiab, et vene gümnaasiumis pole enam piisavalt vene kirjanduse tunde. Tema hinnangul on venelased Eestis praegu üldse omaette fenomen – kusagil venelaste ja eestlaste vahel.

Rõbka ühendab vene kogukonda Eestiga

«Kui keegi tunneb süvitsi oma kultuuri, siis mida täpsem on see tunnetuslik identiteet, seda lihtsam on tal omaks võtta mistahes muud kultuuri, seda intelligentsem ja kergemini kohanev on ta mistahes keskkonnas. Ta mõistab selle maa kultuuri hinnata ja teadvustada,» leiab Kesklinna vene gümnaasiumi ning Tallinna juudi kooli ühiskonnaõpetuse ja ajalooõpetaja Dmitri Rõbakov.

Ameerika lätlane kirjutab kadunud eesti hõimule aabitsat