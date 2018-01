Nädal karikatuuris: Reinsalu pääsemine ja kaos bussiliiklusega

ESMASPÄEV, 22.01: «Möödunud nädalavahetusel, tervelt neli kuud pärast Saksamaa Liidupäeva valimisi on tekkinud tõsine lootus, et uus koalitsioon saadakse kokku ja liidukantslerina jätkab Angela Merkel. Saksa sotsiaaldemokraadid hääletasid selle poolt, et alustada koalitsioonikõnelusi Merkeli kristlike demokraatidega,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.

TEISIPÄEV, 23.01: Läbimõtlematus, kaos ja kriis. «Bussid on meil võrdlemisi uued ja tore on, sest see ei tähenda ainult sõidurõõmu, vaid lisab ka turvalisust ja ökonoomsust. Samas ütleb meile igapäevaelu kogemus ja kinnitavad uuringud, et isiklikule sõiduautole pole liiga paljudes kohtades ja olukordades endiselt alternatiivi. Konkurentsivõime sõiduautoga on nõrk isegi Tallinnas, nagu näitas TTÜ asjatundjate juhtimisel läbi viidud uuring – olgugi ühistransport tasuta ja linnajuhtide hinnangul eeskujulikus korras», kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.