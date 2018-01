Ott Järvela: Korea farss

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) eesotsas president Thomas Bachiga paistab olevat FIFAga juhtunu unustanud, sest keskendutakse Põhja-Korea taliolümpiamängudele nihverdamisele olukorras, kus olümpialiikumise peamine mure on usaldusväärsuse taastamine pärast Sotši olümpial farsiks muutnud Venemaa dopingupettust. See viitab Blatteri sündroomile ehk reaalsusest irdumisele.

Kas diktaatorliku Põhja-Korea püünele tõstmine nende rahumeelse ja demokraatliku naabri Lõuna-Korea spordipeol on viimaste suhtes aus? Miks ei saa 30-aastase pausi järel olümpiamänge võõrustav vahva spordirahvas Lõuna-Korea sammuda avatseremooniale enda riigilipu all, vaid peab seda tegema poliitilise projekti raames? Nende küsimuste üle saab veel debateerida.

Selles aga, et Põhja-Korea olümpiale meelitamiseks kasutatavad vahendid pakatavad ebasportlikkusest, ei ole kahtlust. Spordis kehtivad reeglid ja Põhja-Korea sportlased pääsevad olümpiale neid eirates. See on sohk. Kõige julmem näide puudutab naiste jäähokit, kus põhjakorealaste sundusliku kaasamise tõttu ühtsesse Korea naiskonda jäävad mitmed Lõuna-Korea sportlased ilma võimalusest võistelda kodustel olümpiamängudel, milleks on aastaid valmistutud.