Kehakeeleekspert Rõivase esinemisest: ta ei räägi täit tõtt ja püüab midagi varjata

Taavi Rõivas tundis end intervjuud andes esialgu ebalevalt. Sellest andis aimu kinnised poosid (sügavalt toolis istumine, nina sügamine, käe suu juures hoidmine, üks jalg üle teise põlve) ja ka see, et tal kuivasid ärevusest huuled, mistõttu ta jõi pidevalt vett.

Ent Taavi muutus intervjuus kindlamaks – lausa domineerivamaks pooleks – siis, kui ta sai ära vastatud saate kõige tähtsamale küsimusele: kas ajakirjanduses esitatud väited ahistamise kohta vastavad tõele?

Kui skandaali sattunud poliitik eitas neid ütlusi, siis oli tema kehakeelest näha, et ta ei räägi täit tõtt ja püüab midagi varjata. Taavi rääkis üksikasjadest täpselt nii palju, kui palju ta tundis ennast selles mugavalt, lisaks püüdis ta oma perele võimalikult vähe haiget teha.

Taavi jutt oli laias laastus siiras, eriti, mis puudutas tema peret. Seda oli tunda siis, kui mees rääkis, et ta tunnistas oma abikaasale üles tantsimist teise naisega ja võimalikku üle piiri minekut. Aga see koht oli ka punane piir selles teemas, sest äkki mees tegigi midagi, mida ta ei taha välja öelda.

Üleüldse, riigimehe jaoks ei olnud probleem mitte selles, et ta sattus ööklubis kellegagi nii lähedasse kontakti, vaid see, et teda üldse süüdistatakse sellises käitumises. See tuli halva üllatusena.

On ju Taavit ennegi erinevatel üritustel nähtud, kuidas ta käitub familiaarselt teiste naistega. Ta on nendega vabalt suhelnud, tantsinud, mõnele ka käe õlale pannud, see tähendab ta suhtleb lähedasemalt kui üldnormid lubaksid. Niisugune käitumine on talle omane. Ja seetõttu Luisa võib oma abikaasat ka mõista.