Mart Kivastiku veste: metsavennad, me võidame niikuinii!

Mulle tuli meelde, kuidas me aastaid tagasi olime Paul Ariste loengus peahoones, kuhu üliõpilastel pole enam asja. Ariste oli küll juba oma karjääri lõpetamas – ta oli üle kaheksakümne –, kuid teda oli alati huvitav kuulata, tal oli säde silmis! Tol korral rääkis ta, et meie esiisad, emad kaasas, tulid Eestisse umbes kümme tuhat aastat tagasi. See on maailmarekord. Ükski rahvas ega keel pole niikaua ühel kohal püsinud kui eestlased.

Oli see veidi ülemõõdetud tulemus või mitte, pole tähtis, me saime aru küll, mida Ariste tahtis öelda. Me oleme oma metsa ja maaga olnud nii kaua seotud, et me oleme peaaegu üks, me ise oleme seesama mets, mida me raiume, ja see maa, mida fosforiidisõja ajal taheti üles kaevata. Tookord jäi kaevandus pooleli, isegi Nõukogude Liit kukkus kokku, vastasel korral oleks eesti rahvas praeguseks otsas.

Aga vaevalt kolmkümmend aastat hiljem on kõik kordumas, toimub copy-paste aastast 1987, mets kaob meie silme all, sest meil on raha vaja. Riik, kes peaks meist targem olema ja meid meie enda ahnuse eest kaitsma, käitub aga hoopis vastupidiselt, justkui ta polekski meie riik, vaid jälle nende oma! Rail Baltic mitte ainult ei kahjusta loodust, vaid lõikab Eesti kaheks, nii et Tartu omadel on nüüd tõepoolest aeg hakata Riia peale mõtlema. Läti on meile igas mõttes lähemal, eriti kui Tallinn ennast Rail Balticu ja tunneliga Eestist eraldab ning end Euroopa ja Soomega seob. Andku minna, meie siin lõunas peame iseennast päästma.

Hullem on see, et Rail Balticu varjus on visisema hakanud ka hiidtselluloositehase ehitamise idee, mis võtab meilt Emajõe ja järgmise lahmaka metsa, sest tolle monstrumi metsavajadus on Eesti mõistes hukatuslik. Viimasel ajal on Postimehe majanduskülg hakanud vältima sõna «tselluloositehas» ja asendanud selle justkui leebema, puidurafineerimistehasega, mis kõlab metsaarmastajate jaoks kenamini. Nagu oleks me lapsed!

Tegelikult ärge uskuge! Üks sitt puha! Kui selline elajas on juba valmis, siis ilma söödata teda kindlasti ei jäeta. Omanikud kaitsevad oma miljardit elu hinnaga, see on kindel.

Aga mis saab Eestist ilma metsa ja Emajõeta? Mitte midagi! Kui meid on metsast kiilaks aetud, jõgi ära solgitud, siis saabub pohmell, siis kaotab Eesti mõtte. Ega Emajõgi ei ole ilmaasjata EMA JÕGI. Eesti mets ei ole lihtsalt puukoorem, millega ahju kütta, me oleme ikka metsavennad! Kui ei usu, minge olge, käige metsas, imeline tunne on, seentest rääkimata.

Kuigi paljud metsaomanikud võivad arvata, et mets kuulub neile, sest nad on selle üles ostnud või tagasi saanud, siis nii see ei ole. Nagu juba Chingachgook ütles: mets ja maa ei kuulu kellelegi peale Suure Vaimu! Kuna me oleme siin kaunis pikalt elanud, siis on meil õigus ja kohustus oma maa eest hoolt kanda, kuid me kaotame selle kohe, kui me käitume nagu vargad. Et meid maamunalt kaotada, pole venelasi vaja, ise teeme.