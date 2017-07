Edward Lucas: mõistuspärases maailmas oleks Venemaa see, kes teeb järeleandmisi

Me peame rääkima. Selles on USA ja Venemaa võimelised kokku leppima ning G20 tippkohtumine Hamburgis on selleks ideaalne võimalus, pakkudes variante täiemahulisest ja ametlikust kohtumisest kuni lavastatud mitteametliku kohtumiseni, millesse mõlemad investeerivad minimaalselt poliitilist kapitali. Aga parem on lootusi mitte liiga kõrgele kruvida.

Ratsionaalses maailmas peaks kahe liidri päevakord olema täis pikitud hädasti lahendamist vajavaid probleeme. USA ja Vene väed ning nende kohalikud liitlased on ohtlikult lähedal kokkupõrgetele Süürias. Hirmuäratavad napikad (sõjalennukite vahel – BNS) on muutunud Läänemerel ja Mustal merel peaaegu rutiinseks.

Septembris on tulemas hiigelsuur Vene sõjaväeõppus Zapad-17, tekitades judinaid NATO eesliiniriikides Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Sõda Ukrainas (kineetiline ja kübermõõtmega) käib diplomaatilise patiseisu olukorras edasi. Külma sõja lõpus maailmale pärandatud relvastuskontrollirežiim on varemetes. Lisage juurde sanktsioonid, luuremängud ning erimeelsused Arktika üle ja teil on piisavalt materjali tippkohtumiste seeria, mitte üksnes ühe kohtumise jaoks.

Sellest hoolimata on suhtlus Washingtoni ja Moskva vahel suuresti seiskunud. Donald Trumpi ametiaja seni ainus sisuline kõrgetasemeline kohtumine oli õnnetu maikuine sündmus Ovaalkabinetis, mis kujunes vastuoluliseks nii üleliigse salastatuse (seda ei kutsutud kajastama ühtegi USA meediaväljaannet) kui ka liialdatud avameelsuse (härra Trump rääkis taktitundetult Iisraelilt saadud luureandmetest) tõttu.

Elame ebamõistuspärases maailmas

Mõistuspärases maailmas oleks Venemaa see, kes teeb järeleandmisi. Kremli bravuur ja otsustavus on eksitavad: Venemaa California-suurune majandus on seisakus. Madalad naftahinnad on nurjanud Vladimir Putini ambitsioonika sõjaväe moderniseerimise programmi. Diplomaatia on näiliselt tugev, aga sisult nõrk. Ajal, mil Hiina tõuseb, on Venemaa langemas.

Peamine põhjus, miks Venemaa on positsioonis, kus tal on üldse võimalik härra Trumpiga kaubelda, on asjaolu, et USA on kuue lühikese kuu jooksul oma globaalse prestiiži lähiajaloos peaaegu seninägematul moel maha mänginud.

Värskeim Pew' arvamusuuring näitab, et rohkem inimesi maailmas on valmis usaldama pigem Putinit kui Trumpi. Kui Ühendriikide liider kohtub oma G20 kolleegidega, kohtlevad nad teda ettevaatliku haletsusega. Samasugune kohtlemine saab osaks ka Suurbritannia Theresa Mayle, kes esindab veel üht riiki, kes on end geopoliitilisse kuristikku heitmas.

Hirmud ei puuduta niivõrd määrava tähtsusega halba strateegiat. Praegu ootavad vähesed härra Trumpilt Euroopa julgeoleku arvelt «suurt tehingut» Venemaaga abi eest terrorismi vastu ning järeleandmiste eest kaubanduse ja investeeringute vallas. USA liitlased arvestavad praegu sellega, et Trumpi presidentuuri saadavad halvatus ja vasturääkivused. Võimalusi langetada halbu otsuseid on ohtralt, ent need jääksid teostumise korral ebaefektiivseks.

Teised võtavad juhtohjad enda kätte

Samal ajal jätkavad teised riigid ja institutsioonid oma senist tegevust. Kongress on võtnud juhtrolli sanktsioonide kinnistamises Venemaa vastu. USA ülivõimas energiatööstus tömbistab Kremli energiarelva Ida-Euroopas. Härra Trump külastab Poolat, et tähistada esimese USA veeldatud maagaasi vedava tankeri hiljutist saabumist sellesse Euroopa nurka.