Kait Sinisalu: vägivaldse suhte anatoomia

Naistevastasest vägivallast rääkides tundub mulle paslik kasutada tsitaati Briti krimifilmist «Langus», kus keskne tegelane on sarimõrvar. Uurija arutleb seal väga huvitavalt: «Miks kardavad mehed naisi? Sest nad kardavad naiste silmis naeruväärseks jääda. Miks aga kardavad naised mehi? Sest nad kardavad, et mehed tapavad nad ära.» Teades vägivallaohvrite alateadlikest hirmudest ja võttes arvesse sajanditepikkust ajalugu, peitub minu arvates selles arutluses sügav mõte.

Oma töös naiste tugikeskustes kohtun nädalas umbes 20 lähisuhtevägivalla ohvriga. Minu juurde tullakse vabatahtlikult. Väga sageli ei ole tulijal olnud kokkupuudet ei politsei ega sotsiaalsüsteemiga. Eriti vähe on spetsialistidega kontakti otsinud need, kes on jõukamad või jõukate ja edukate meeste kaaslased. Nad ei vaja sotsiaalabi ja keelduvad politseisse minemast, arvates, et ei suuda toimunut tõestada. Tõsisem mure, mis selle taga peitub, on hirm: ma tean, et ta hävitab mu – ta on öelnud, et hävitab mu ära. Ükski statistika ei too välja, kui palju täisealiste ja teismeliste enesetappe on vägivalla taustaga või on oldud pikaaegse vägivalla pealtvaataja. Oma praktikas me paraku selliseid lugusid kohtame.

Miks on raske lahkuda?

Ma töötan inimestega, kes elavad vägivaldses suhtes. Nende elu tegelikkus ei ole enam sama, mis meie oma kõrvaltvaatajana. Nad tõepoolest ei näe väljapääsu või arvavad, et ainus väljapääs on surm. Kui inimene, kellega ollakse oma elu sidunud, on kogu aeg halb, peaks olema kerge tema kõrvalt lahkuda, õpetatakse kõrvalt. Ometi hoiab ohver kinni ilusatest hetkedest – neist hetkedest, mis toidavad lootust paremale elule ja suhtele. Ohvrid tõesti usuvad, et kui nad ise õpivad paremini käituma, siis vägivald väheneb.

Siinkohal on vaja mõista nähtust, mida nimetatakse traumaatiliseks seotuseks. See on Stockholmi sündroom lähisuhetes. Lühidalt võib seda selgitada nii: meil kõigil on alusvajadus armastada ja tunda armastust. Tihti algab vägivaldne lähisuhe väga romantiliselt, pakkudes armastust lausa kuhjaga. Tasapisi hakkavad igapäevasuhtlusse imbuma ohumärgid, mida ohver ei oska tähele panna ega selgelt mõista. Ta tunneb lihtsalt, et on segaduses, mingites sõnelustes erimeelsuste puhul alati süüdi, kuna ta «ei saa asjadest õigesti aru», või et ta «mäletab juhtunut valesti». Pikapeale hakkab ta kahtlema oma terves mõistuses. Samal ajal hakkab vägivallatseja teda isoleerima olulistest koduvälistest kontaktidest. Lõpuks on ta halvemal juhul ainult vägivallatseja mõjuväljas, teadmata, et võiks kelleltki suhteväliselt inimeselt abi paluda. Vägivald suhtes aga suureneb, aeg-ajalt tuleb ette rünnakuid – nii füüsilisi, seksuaalseid kui psühholoogilisi, mis ajaga muutuvad jõhkramaks ja sagedasemaks.

Traumaatiline seotus tähendab seda, et ohver tunneb tugevat kiindumus- ja tänutunnet iga kord, kui vägivaldne partner on tema vastu hea. See on inimese psühholoogiline reaktsioon, mis ei sõltu ohvri iseloomust ega soost.