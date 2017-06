Juhtkiri: kaardipaki segamine Tallinna valimiste eel

Valimisliitude registreerimise kell kukub augusti viimasel päeval ja kandidaatide esitamise tähtaeg on 5. september. Tõenäoliselt näeme nappide järele jäänud suvekuude jooksul ulatuslikku poliitilist ümberrivistumist. Selle eesmärk on muuhulgas usutavasti säilitada ärisuhted Tallinna linnavalitsusega, nii nagu need olid kujunenud Edgar Savisaare linnapeaks oleku ajal.

Korruptsioonikuritegudes süüdistatavana kohtu all olev Edgar Savisaar on teada andnud, et kavatseb kandideerida. Nelja aasta eest sai ta volikogu valimistel mäletatavasti 40 000 häält. Ka üldisemalt on Keskerakonna nn Yana Toomi tiiva puhul usutav, et vajaliku pikkusega nimekiri saadakse kokku ja selline nimekiri võib saavutada märkimisväärset edu.

Küünilisest küünilisem spekulatsioon oleks seejuures, et Keskerakonna kaheharulise nimekirjaga väljaminek polegi niivõrd tööõnnetus kui teadlik manipulatsioon, et mõlemad saaksid sellest suurest vastandumisest maksimaalselt hääli ja tegutseksid seejärel ikkagi linnavalitsuses üksmeeles edasi.

Oletame, et ärimees Urmas Sõõrumaa valimisliit tõepoolest sünnib ja osaleb valimistel. Kui praeguseks on võimalikust valimisliidust teada vaid kaks nime, siis on ütlematagi selge, et vähegi arvestatava nimekirja kokkupanemine paari suvekuu vältel on lausa kaelamurdev ülesanne. Igasse ringkonda üks või kaks tuntud nime leida on võimalik, ent varasemate valimiste kogemus osutab, et edukad on olnud need, kes on suutnud välja panna volikogu kohtade arvust märksa pikema nimekirja.

Seega on Sõõrumaa valimisliidu vähim tulemus see, et nimekiri nopiks paremerakondade eest hääli ka juhul, kui ta valimisliit ise volikokku ei pääse. Seejuures on paremerakondade potentsiaalsetel valijatel niigi valida õige mitme erakonna vahel ning on igati realistlik võimalus, et mõni neist erakondadest jääb just Tallinnas alla valimiskünnise.

Kõige üldisem küsimus ongi, miks Sõõrumaa ja ta võimalik algatusgrupp üldse valimisliiduga välja tulla tahab. Et pakkuda tõsimeeli ja siiralt alternatiivi erakondade nimekirjadele? Või siis ikkagi selleks, et osaleda suuremas erakonnapoliitilises intriigis ja üksiti edendada oma ärihuvisid? On see tõesti elukogenud inimeste toomine volikokku või manipulatsioon nende inimestega, kes on tüdinud sildist «erakond», aga on valmis ostma toote, mille etiketil ilutseb sõna «valimisliit»?