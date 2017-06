Andrei Kuzitškini kiri valitsusele: Eesti hinnakriis algab laosest Eesti ministrite peas

Eesti pahempoolne valitsus on veendunud, et majandust saab edendada nõudluse stimuleerimise ja riiklike investeeringutega. Nimelt seda pakkus omal ajal välja Keynes. Ent Hayek tõestas, et äri areneb edukamalt seal, kus riik majandusse ei sekku.

Keynesi retseptid Eestile ei sobi, sest siin ei ole emissioonikeskust, me ei saa erinevalt Rootsist trükkida oma raha. Seepärast tuleb riiklikeks investeeringuiks raha võtta riigikassast, kaapides sealt välja kõik reservid, mis jõudsid koguneda reformistide pikkade valitsusaastate jooksul.

Eelarves on juba auk ja defitsiit, mis praegu on küll puhtalt tehniline, aga kui reservid lõpevad, siis muutub see igati reaalseks. Kes ja kuidas peaks siis seda auku täitma hakkama, ei ole selge.

Laos majas algab laosest selle elanike peas

Ent keskerakondlased ja nende liitlased paistavad olevat täis otsusekindlust. Näiteks süüdistas tervise- ja tööministri nõunik Igor Ljapin telekanali ETV+ eetris reformierakondlasi selles, et nood on seadnud oma majanduspoliitika sihiks kasumi ja ettevõtluse, peaksid aga seadma elanike sotsiaalse kaitse.

Sellise sõnavõtu järel tuleks see noormees koos kogu kolaga kohe ministeeriumist välja tõsta täieliku ebaprofessionaalsuse ja võhiklikkuse tõttu.

Ministri nõunik ei saa aru isegi kõige elementaarsematest asjadest: just ettevõtlus tekitab ühiskondlikku heaolu. Normaalse riigi ülesanne on luua tingimused, milles ettevõtlus saaks areneda ja ettevõtete tulu kasvaks. Siis saab ka «korjata saaki» maksude kujul ja nende abil hakata lahendama sotsiaalseid probleeme. Kui ettevõte areneb edukalt, kasvavad ka ettevõttes töötavate inimeste palgad, suureneb sotsiaalmaksude osa. See ongi tõhus ja toimiv sotsiaalne kaitse.

Nagu öeldakse: kes on tugev, teeb tööd, kes on vaene, selle eest kantakse hoolt. Inimesele tuleb anda kala asemel õng, sest muidu muutub sotsiaalne infantiilsus riiklikuks probleemiks. Neid lihtsaid tõdesid mõistavad isegi majandusteaduse tudengid, aga paistab, et Eesti ametnikele käivad need üle jõu.

Olgu peale, see oli lõppeks mingi ministri nõunik, kes nägi pealegi Reformierakonna valitsuse häda selleski, et peaministril Taavi Rõivasel olid Euroopas ringi sõites jalas eri värvi sokid – jah, sedagi rääkis härra Ljapin avalikult.

Aga ka ettevõtlusminister Urve Palo tõrjus ettevõtjate taotluse loobuda aktsiisi tõstmisest. Ministri sõnul olevat ärimaailma esindajate teade, et nad on sunnitud töökohti koondama, kõigest püüe valitsust hirmutada. Kus alles ütles! Ja mina arvasin veel naiivselt, et ettevõtlusministri asi on ettevõtjaid toetada. Tuleb välja, et Eestis peavad ettevõtjad ettevõtlusministeeriumit ohuks pidama.

Mihhail Bulgakovi kuulsa jutustuse «Koera süda» tegelane professor Preobraženski ütles, et laos majas algab laosest selle elanike peas. Ah, kui aktuaalselt kõlab see tänases Eestis: keskerakondlased ja sotsiaaldemokraadid, keda valdavad pahempoolsed sotsiaalse õigluse ideed, lammutavad innuga majanduslikku vundamenti, millele toetub kogu Eesti heaolu.

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane

Andrei Kuzitškin on endine Venemaa riigiametnik, kellele on Eestis antud poliitiline varjupaik. Ta töötas kümme aastat Tomski oblasti valitsuses kommunikatsioonijuhina ning hiljem kuus aastat kultuuriameti juhatajana. Tal on magistrikraad bioloogias ja rahvusvahelistes suhetes. Praegu töötab ta vene keele õpetajana.