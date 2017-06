Margus Karu kirjas 60-aastasele iseendale: tahtsin olla just nimelt noor ja edukas

Kindlasti ei pea ma enam ennast elukogenuks, sest viimastel aastatel on elul olnud minu jaoks selliseid üllatusi varuks, mida ei osanud oodatagi ja isegi hilisküps oleks mu kohta palju öeldud.

Sirvisin enne sulle kirjutamist enda keskkooli aastaraamatut, kuhu olin küsimusele «Mis on armastus» vastuseks üsna kibestunult märkinud «Võime mitte märgata teise inimese vigu».

Oli aeg, kui tõesti arvasin, et igaüks peab vaid iseenda eest siin ilmas seisma ja kellelegi loota ei saa. Aga ühel hetkel oli mul piisavalt palju tõestust, et lõpuks ometi leppida teadmisega, et armastus siiski eksisteerib ja süda läks palju kergemaks.

Olen juba praeguseks tunda saanud selle erinevaid silmi vesiseks ajavaid, külmavärinaid tekitavaid, ennastunustavaid ja ennastohverdavaid variatsioone ja võin siiralt öelda, et kuigi kõik pole nii läinud, nagu esialgu lootsin, siis olen praegu väga õnnelik. Sest kõige olulisem on vist tõepoolest armastada ja saada vastu armastatud.

Kõrged ootused elule

Ma tõesti ei oska isegi oletada, kus sa elad või mida teed tööna ja kui olen päris aus, siis ma ei soovigi teada. Ma ei karda kuuekümneseks saamist ja eelistan seda kõike ise avastada.

Loodan vaid, et sul on tervis korras ja vabandan väga, kui meie kehasse kohati hoolimatult suhtusin. Tead ju isegi: vahel on lihtsalt liiga kiire või liiga lõbus ja läheb meelest ära, et pean selle sama kehaga veel üksjagu aastaid siin maamuna peal hakkama saama.

Huvitav, kas sa ikka veel suitsetad? Või mis veel huvitavam – kas sa oled temaga endiselt koos? Oled, eks? Sa ju lubasid, et elu lõpuni.

Kui olen päris aus, siis mul on sulle üsna kõrged ootused, aga ma ei ole sinu peale pahane, kui sa pole teostanud kõiki mu hulljulgemaid unistusi viimase kolmekümne aasta jooksul.

Tean, et tegid kõik otsused nii hästi, kui vastavas olukorras oskasid, ja loodan, et sa ei heitnud meelt, kui kõik nii ludinal ei läinud, nagu oli esialgu plaanitud.

Usun, et oskad endiselt suurelt unistada ja ilusaid hetki väärtustada. Usun, et armastad ja sind armastatakse vastu. Ja noh, ega see elu pole ju veel läbi – kuulsin kuskilt, et kuuskümmend pidi uus nelikümmend olema ning kui tehnika ja meditsiin samasuguse kiirusega edasi areneb, siis võib-olla oled koos oma lähikondlastega juba ammu kuskile virtuaalmaailma üle kolinud ja elate seal igavest elu.

Tervita neid kindlasti minu poolt, kas siis virutaalselt või reaalselt, ja täna neid, et nad su elus olemas on!

Austuse, armastuse ja lugupidamisega

Sina ise.

14.07.2015

Tallinnas Pikal tänaval.