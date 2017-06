Kiri neile, kes pelgavad, et eksvangide majutuskeskus hävitab nende kodurahu

Sellel lool peaks olema vähemalt viis autorit. Meid nelja ühendab see, et pakume justiitsministeeriumi ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel vanglast vabanejatele majutus- ja tugiisikuteenust.

Tugiisikuteenust pakume peaaegu kogu Mandri-Eestis, majutuskeskused on Pärnus, Jõhvis ja Kibunas Lootuse külas. Nüüd oleks vaja hakata pakkuma neid teenuseid ka Lõuna-Eestis.

Paraku aga kogutakse taas allkirju, seekord Valgas, kus 1050 inimest on väljendanud hoiakut, et see ei ole endiste vangide aitamiseks sobiv koht – sealt peakski tulema meie kirja viies autor.

Meie kiri on mõeldud kõigile, kes pelgavad, et nende lähikonda rajatav majutuskeskus hävitab kodurahu, turvatunde ja heaolu. Meie kogemus räägib vastupidist.

Majutuse ja toe mõte on tuua inimene ühiskonda tagasi nii, et see tekitaks ühiskonnale ja inimesele endale võimalikult vähe muresid.

Tugiisik alustab vabanejaga tööd pool aastat enne vabanemist. Selle ajaga loob ta usaldussuhte ning suunab vabaneja väärtushinnanguid ja eluvaateid nii, et need sobituksid keskkonda, kuhu too pärast vabanemist asub. Ideaaljuhul saab valmistada ette ka sedasama kogukonda, kuhu vabaneja läheb.

Majutuskoht aga pakub vabanejale mõneks ajaks kohta, kus ta saab toetavas keskkonnas lahendada endale olulisi ja jõukohaseid ülesandeid.

Kuna teenus on vabatahtlik, satuvad majutuskeskustesse inimesed, kes tõesti soovivad elada edaspidi õiguskuulekalt. Meie keskused ei ole kinnipidamisasutused, inimesed on tulnud siia vabal tahtel oma elu muutma.

Me ei suuda muuta minevikku, kuid saame toetada abivajajate normaalset elu. Loomulikult ei juhtu see iseenesest, vaid see nõuab järjepidevat tööd. Selleks ongi tunnid, analüüs, nõustajad ja igapäevaelu juhtimine. Meie juures saavad nad nõu, kuidas lahendada oma võlgnevusi ning suhelda kaasinimestega ja kohaneda ühiskonna reeglitega.

Keskuses õpivad inimesed üksteist toetama ja abistama ning seeläbi tekib neil ka tulevikulootus ja arusaam, et elul on eesmärk. Muuta oma kuritegelikku käitumismustrit on nagu kaalu langetada: mõnda aega saad sellega suurema vaevata hakkama, aga saavutatu hoidmise nimel tuleb muuta kogu elustiili. Seda me õpetamegi: kuidas muuta ühekordne edu püsivaks.

Nagu ütles üks Lootuse küla puidutööstuse koostööpartner: «Imestan, et teil ei ole tööriistad luku taga. Isegi paljudes tavaasutustes on. Te tõesti muudate nende inimeste suhtumist ühiskonda, kaasinimestesse ja eelkõige iseendasse.»

Endised vangid saavad olla kasulikud

Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut on aeg-ajalt majutanud vabanenud inimesi muu koha puudumise tõttu mõnes kirikus. Kui neil juhtudel on kohalikku kogukonda esialgu haaranud suur ärevus ja mure, siis hiljem on nad avastanud, et on saanud endale suurepärase töömehe, kellest on abi tervele kogukonnale.

Osa vabanenuid, kes on saanud toetust ja abi, on ka ise pühendunud vabanenutega töötamisele, sest nad tunnevad, et tahavad ühiskonnale midagi tagasi anda.

Ja muidugi on küllaga neidki, kes elavad vaikselt meie keskel, ilma et keegi üldse teaks, et nad on kunagi vangis olnud. Vabanemisjärgne rollivalik on iga inimese isiklik asi, kuid seda valikut saab eeskuju ja suunamisega kujundada.