Edward Lucas: Trump vajab välispoliitilist edulugu, Putin saab aidata

Selle foonil on Trumpi jaoks ainus võimalus näidata oma valitsuse saavutusi mõni silmatorkav välispoliitiline edulugu. Paraku on valikuvariantide nimekiri küllaltki napp. Madalal rippuva vilja oleksid eelmised valitsused juba ära noppinud.

Seega on kokkulepe Putiniga, mida saaks kodus serveerida eelmiste valitsuste vigu parandava välispoliitilise läbimurdena, mitte üksnes ahvatlev, vaid ka pakiline. Kremli peremees teab seda.

Mööndavasti piiravad USA valitsuse manööverdamisruumi valimiskampaania järelmid. Trumpi vastased on juba veendunud, et ta tegeles koos oma abidega reetlikult kokkumänguga Vene luureteenistustega ühiseks rünnakuks Hillary Clintonile ja Demokraatlikule Parteile. Seega näib Euroopa liitlaste julgeolekut Vene abi eest Süürias ohverdav «suur tehing» praegu äärmiselt ebatõenäoline.

Samas on olemas võimalused teisteks kokkulepeteks. USA suutis isegi külma sõja haripunktis Nõukogude Liiduga läbirääkimiste teel relvastuskontrollileppeid sõlmida. Kindlasti on Ühendriigid võimelised tegema sama ka tänapäeva Kremliga, ent teistes küsimustes edasiliikumiseks napib usaldust ja ühisosa. Sellised kõnelused võiksid katta tuumarelvavarude vähendamist, paremaid relvajõududevahelisi suhted ning ohutusmeetmeid juhusliku konflikti ohu vältimiseks.

Kremlile tuleb läheneda aeglaselt

Parim viis Kremliga läbi rääkida on läheneda sellele madalal tasemel ja aeglaselt: nõudes näiteks püsivat relvarahu Ida-Ukrainas enne mis tahes arutelu sanktsioonide, julgeoleku või Palestiina alade staatuse üle.

Sellised üksikasjalikud ja kannatlikud läbirääkimised pole paraku Trumpi tugevus. Ta eelistaks midagi kiiret ja kõrgeprofiililist, isegi kui see oleks suuresti sisutu.

Aga isegi see võiks ohtlikuks saada. USA uus valitsus on juba muutnud geopoliitilist ilma Euroopas. Kremliga flirtimisel oli USA pahameele näol varem suur poliitiline hind. Enam see nii ei ole. Venemeelsed poliitikud Prantsusmaal, Saksamaal, Ungaris ja Itaalias võivad üsna põhjendatult väita, et nad ütlevad samu asju, mida USA president: NATO on aegunud, Venemaa isoleerimine on viga ja läänel puudub nõudeõigus moraalsele üleolekule.

Trumpi-Putini tippkohtumine ja kokkulepe, kui tahes nõrk see ka ei oleks, kujutaks endast lisaks ilmale ka maastiku muutust. See teeks Saksa kantsleri Angela Merkeli ja teiste jaoks keerulisemaks ühtse joone hoidmise Euroopa Liidus teemadel, nagu sanktsioonid. See annaks järjekordse demoraliseeriva hoobi niigi suure surve all atlantistidele Ida-Euroopa riikides nagu Ukraina ja Gruusia.

Mis veelgi hullem, see saadaks Putinile signaali, et lääs on lõhenenud ja ebaefektiivne – ja muudaks Kremli järjekordse välispoliitilise avantüüri tõenäolisemaks. Ukraina ja Süüria järel võib Kreml järgmisena sõjaliselt sekkuda Valgevenes, hämaras autokraatias, kus läänel on vähe kaalul.

Lühidalt. Trumpi meeleheitest sündinud kokkuleppe eest maksavad hinda mitte ameeriklased, vaid Venemaa naabrid. Aga kes hoolib neist?

Edward Lucas on rahvusvaheliselt edukate raamatute «Uus külm sõda» ja «Pettus» autor ja ajakirjanik. Ta kirjutab Briti majandusajakirjale The Economist ning töötab Varssavis ja Washingtonis tegutseva mõttekoja Center for European Policy Analysis (CEPA) asepresidendina.