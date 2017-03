Anneli Palo: Eesti metsi pole kunagi nii intensiivselt raiutud kui praegu

Viimaste metsaseaduse muudatuste tõttu on mets praegu väga kuum teema. Arutelude käigus on väga hästi välja joonistunud see, kui palju on huvigruppe, kes kõik tahavad oma sõna sekka öelda: metsamajandajad tahavad metsa raiuda, looduskaitsjad hoida, tavalised inimesed ihkavad, et oleks metsa, kus matkata ja seenel-marjul käia, jahimehed soovivad, et oleks metsa ja ulukeid, keda küttida jne. Millisesse seltskonda teie end paigutate – olete metsauurija?

Anneli Palo: Ametilt olen teadlane – maastikuökoloog, hingelt pigem looduskaitsja ja lihtsalt metsas jalutaja. Metsa uurimisel on see halb külg, et tööülesandeid täites ehk metsas olevat mõõtes, üle lugedes ja protokolli täites ei jää sageli enam metsa kui terviku mõistmiseks aega ja jõudu, rääkimata metsa ilu märkamisest. Elus on olnud aastaid, kui olen suve lõpul selgelt üle töötanud. Mulle on siiski esmane metsas käia, seda jälgida ja avastada, ennast seal hästi tunda – võtta fotokas ja lihtsalt minna, olla, vaadata. Teen tegelikult sedasama uurimist emotsionaalses võtmes – siis on elu tasakaalus.

Olukorras, kus inimesed on loodusest järjest rohkem võõrandunud, on üha laialdasemalt levinud linnainimesele omane idealistlik-romantiline suhtumine metsa – et kuidas me ometi raiume seda?

Olen maal üles kasvanud. Kui jälgida vanemate maainimeste või metsameeste suhtumist, siis kuigi see on mõnes mõttes hästi praktiline – mets annabki puitu, marju, seeni –, tähendas see, et mets oli kogu aeg olemas. Kuskil raiuti mets maha ka, aga see oli vaid üks koht üldises metsamaastikus. Praegu hirmutabki inimesi ilmselt see, et metsamaastik on muutumas peegelpildiks – üksikud püstiolevad metsatukad keset lageraiemaastikku. Avarust on kuidagi liiga palju.

Ma arvan, et metsakasvatajatel ja üldsusel on ka erinev arusaam sellest, mis on mets. Metsameestele on mets seegi, kui üksteise kõrval kasvavad napilt üle meetri kõrgused soovitud liigist puud. Kui mõelda lihtsalt metsas käiva inimese seisukohalt, siis kas see ikka on mets, kui ma vaatan sellest üle. See on pigem raiesmik. Isegi tihedat noort puistut nimetatakse rahvakeeles ennemini võsaks kui metsaks. Inimeste ettekujutuses tähendab mets ikka sellist paika, kus kasvavad suhteliselt kõrged ja arvestatava jämedusega puud, metsa all peaksid olema kas põõsad või sammal, suve lõpul aga seened või marjad. Siin tekibki vastuolu, et paljude inimeste arvates metsa pole, aga metsamajandaja arust on mets uuenenud ja probleemi ei ole.

Arvude põhjal väidetakse sageli, et XX sajandi algul oli metsa palju vähem. Siin on aga küsimus, mida tõlgendati tollal metsana ja kuidas metsamaad kasutati. Asustuse ümbruses valdasid karjatatavad metsad, puisrohumaad ja valikraiemetsad, suurem osa selliseid metsi ei kuulunudki majandatavate metsade arvestusse, kuigi puud olid seal ju olemas ning jagus taludele nii kütteks kui ka igapäevaseks tarbepuiduks. Suurte lageraietega metsamaastikke esines paiguti kas parvetamiseks sobivate jõgede kallastel või rajati puude väljaveoks ajutised raudteed. Puude langetamine oli füüsiliselt raske töö ning väljavedu toimus hoopis teisiti kui tänapäeval.