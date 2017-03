Kaarel Krjutškov: seebiooper teaduslikus toitumisahelas paljastab süsteemseid vigu

Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ütles kunagi, et Eesti teadusel läheb anomaalselt hästi, sest teadustöid avaldatakse hinnatud ajakirjades ning mitmed valitud teadlased suudavad kõrges mängus kaasa lüüa. Teadlase edukust mõõdetakse H-indeksiga, mille sünonüüm on like. Mida rohkem like’e, seda kõvem teadlane oled.

Statistiliselt on akadeemikul õigus, sest teadlaskond on mõistnud trükimusta jõudu ning orienteeritud publitseerimisele. Tulemus on oodatud ja loogiline – enam publikatsioone, rohkem like’e ning tekkinud akadeemiline H-fetiši usulahk.

Viimase esindajad küll teavad, et H-indeks on sama oluline kui intress laenu juures, oskamata tegelikult seda arvutada ning andmata selgitust, kuidas like-orienteeritud teadlaskond tõstab tegelikult meie majandust või parandab rahva tervist.

Läinud aasta lõpus muutus oluliselt Eesti teadusrahastuse kord. Siiani ülikoolidest eraldi seisev Eesti Teadusagentuur astus projektide hindamise protsessist välja ning delegeeris kohustused otse ülikoolidele. Nii teadusagentuuri esindav Andres Koppel kui Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm kinnitasid, et loodud struktuur teenib Eesti teaduse huve ja võimaldab teadlastele paremaid karjäärivõimalusi.

Samuti toonitati, et ülikoolid saavad nüüd ise kujundada oma teaduspoliitikat. Teisisõnu, ülikool valib endale lemmikteadlased, karjääriteadlased, kellesse hakatakse järjepidevalt panustama. See on strateegiline otsus, milles on mitu strateegilist viga.

Esimest tüüpi vea paljastavad armuloo anonüümsed peategelased. Väljavalitud karjääriteadlaste valikuga kaasneb ülikooli pakutud immuniteet. Terve mõistus ütleb, et kui oled juba korra kellegi välja valinud, siis toeta teda. Lõpuni. Üks väike toetus võib viia suuremani ning ülikool ongi kompromiteeritud, kui väljavalitu peaks mõne jama kokku keerama.

Rõhk on ka sõnal «lõpuni». On alust arvata, et korra juba väljavalituks saanu ei loobu ise teadussuuna juhi kohast, vaid raiub oma leivanumbrit surmani, lämmatades uute teemade tõusu enda mõjuvõimuga. Konkurentsi- ehk projektipõhisest rahastamisest pöördutakse tagasi akadeemilisse fossiliseerumisse, mille eelmise tsükli lõpp langes kokku umbes aastatuhande vahetusega. Kas aastal 2017 on ülikoolil plaan, kuidas väljavalituid saata jalga puhkama, kui akadeemiline potents on raugenud?

Teist tüüpi vea paljastasid samuti meie anonüümsed peategelased. Väljavalitud teadlase seljataga on tihti grupp doktorante, kellel on endil akadeemiline ambitsioon. Tudengi unistused purunevad, kui juhendaja leiab, et temale endale on kasulikum, kui doktorant ei edene karjääris ettenähtud kiirusel, vaid jätkab professionaalset tööd just tema grupis. Teisisõnu, doktorant ohverdab enda karjääri ülemusele.

Vaatame siin loos näitena 2006. aastat, kui algas anonüümse peategelase doktorantuur. Samas töögrupis alustasid ka teised doktorandid, kellest üks on tänaseni (!) doktorant vaatamata sellele, et tegu on terava pliiatsiga ning rüganud samas laboris ja sama laua taga kümme aastat. Kas tänaste ja tulevaste karjääriteadlaste valimisel arvestab ülikool akadeemilise orjapidamise vormiga või keskendub väljavalitu H-indeksile ja ainult sellele?

Kas lihtsalt rumalusest või tahtmatusest venivad doktorantuuri ajad pikale, mis tugevalt nudib üleaegsete doktorantide ambitsiooni ja motivatsiooni. Aastate jooksul on nendest saanud karjääriteadlase laborites assistendid, laborispetsialistid või lihtsalt teadurid.