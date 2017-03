Avraam Šmulevitš: Balti riikide elanikud lootku iseendale, mitte Trumpi Ameerikale

Üldjoontes võib öelda, et Venemaa juhtide valitud strateegiline kurss õigustab ennast: lääs ei suuda Venemaa käitumist mõjutada, Ameerikal ja Euroopa riikidel pole ka vastavat strateegiat. Lääs on Euroopa Liidu sisekriisi tõttu ja pärast Donald Trumpi saamist USA presidendiks sattunud segasesse, ettearvamatuse ajastusse, kus igaühel tuleb loota eelkõige iseendale. Venemaa aga võib oodata ning ühel hetkel kukuvad viljad talle lihtsalt sülle.

-Enne aastavahetust lõppes lahing Aleppo pärast. Nagu teatasid rahvusvahelised organisatsioonid, kasutasid Assad, Venemaa ja Iraan rünnakul kõiki käepäraseid keelatud relvi, mh keemiarelva. Miks maailm vaikis? Keegi lääne liidritest ei rääkinud sedakorda isegi «punastest joontest» nagu varem.

Punaseid jooni on ju välja kuulutatud, kuid Venemaa on need kõik korduvalt ületanud. See, mis toimub Süürias, on koletu inimõiguste rikkumine. Venemaa käitub Süürias nagu Islamiriik. Põhimõtteliselt võib Putin seal teha, mida tahab, kuna lääs ei reageeri. Midagi sellist nägime kunagi Tšetšeenias, kus Venemaa kasutas samuti rahvusvaheliste seadustega keelustatud relvi, näiteks kassettpomme, vaakumpomme.

Võib tuua palju näiteid, kuidas lääs pole Venemaa tegevusele reageerinud. Lugu Malaisia Boeingu allatulistamisega lõppes mitte millegagi, olgugi et on välja selgitatud isegi Vene sõdurite ja ohvitseride nimed, kes selles osalesid. Selge, et nad ei teinud seda omavoliliselt, vaid vastutust kannab Venemaa juhtkond. Aleksandr Litvinenko mõrv, Lech Kachinsky lennukihukk, milles hukkus terve Poola juhtkond… Näiteid Venemaa juhtide kuritegudest, millele pole järgnenud mingeid katseid neid vastutama panna, on palju.

Seda võib võrrelda Hitleri tegevusega enne 1939. aastat. Samasugune karistamatus ja mitte mingit vastupanu lääneriikidelt.

Miks nii on? Seda peate küsima oma riigi juhtidelt ja esindajatelt Brüsselis.

-Mida annab üldse Aleppo Assadile? Kas võib rääkida mingist pöördest Süüria sõjas?

Aleppot ei saa lugeda strateegiliseks võiduks. Assadi-vastastel lubati Aleppost lahkuda koos relvadega.

Selline on lihtsalt Assadi-vastaste jõudude taktika. Nad pole seotud mingi kindla territooriumiga, vaid hõivavad mingid alad, kasutavad ära kõik sealsed ressursid ja liiguvad lihtsalt edasi järgmisesse kohta. Selline sõjapidamisviis on neile sobiv, nad tunnevad end Süürias hästi nagu tiigrid džunglis. Aleppo langemine ei ole murrang Süüria sõjas, vaid kõigest üks selle pika konflikti episoode.

-Vastne USA president Donald Trump on oma valijatele lubanud palju säravaid võite. Milliseid samme on ta ette võtnud Süüria ja Iraagi asjus?

Trump pole absoluutselt mitte midagi ette võtnud. Jääb mulje, et Trumpil pole mingit strateegiat.