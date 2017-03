Maarja Kangro: me ei ole populismi suhtes immuunsed

Eks kõne lõppu oli vaja mingit optimistlikku nooti, aga Ida-Euroopa ei ole seni ilmutanud erilist immuunsust populismile ja ida-eurooplased oleme meiegi (mis sest, et ÜRO määratluse järgi enam mitte). Ideaalis võiks ju väikesed mõõtmed tagada mingi võimalusi asju ise lähemalt näha, aga väikerahvad teevad niisamuti populismist ja propagandast mõjutatud otsuseid.

Marju Lepajõel jagub alati espriid, mida ta võiks märksa laiemalt rakendada. Näiteks teha oma väitlussaate, kuigi ma saan aru, et teadlane on meeldivam olla.

Olen kindlasti nõus sellega, et mõtlemisviiside paljusus on hädavajalik – ja selle paljususe tagab meile humanitaaria. Hea, et Lepajõe tõi välja tõe pideva küsitavuse teema. Kahtlemata on suur vahe selles, kas me räägime mingites ühikutes mõõdetavatest faktidest ja väga ilmsetest asjaoludest kui tõest või tulevad tõdede lahknevused laiemast tõlgendusest. Tõlgendamistööd tulebki pidevalt teha, pidevalt dialoogi pidada, et kuidagiviisi tõdedes kokkuleppele jõuda. Kaalutletud kokkulepete hülgamine ja jaburuste levitamine ei ole lõpuks enam niisama koomiline, vaid läheb ohtlikuks.