Reinsalu: Eesti praegune naturalisatsioonipoliitika jääb Euroopa keskmisele tasemele

See valitsusliit on kokku leppinud, et säilitab Eesti kodakondsuspoliitika aluspõhimõtteid. Mingit kodakondsuse nullvarianti ei ole selles valitsuses kokku lepitud ja seda kindlasti IRL ei toeta. Selles asjas oli meil Keskerakonnaga valitsusliidu tegemisel küsimus laual ja jäime ühemõtteliselt erinevale seisukohale. Selline samm ei ole tarvilik ka tulevikus.

Eesti praegune naturalisatsioonipoliitika jääb Euroopa keskmisele tasemele. Uus valitsusliit on oma koalitsioonileppes kokku leppinud selle, et naturalisatsiooni korras on võimalik taotleda oma alaealistele lastele Eesti kodakondsust Eestis Vabariigi taastamisel elanud inimestel, kui nad esitavad avalduse, et laps loobuks kolmanda riigi kodakondsusest. Sellega välditakse topeltkodakondsust ja seda, et kolmas riik hoiaks last oma kodakondsuses vanemate tahte vastaselt.

Samuti saab olema tulevikus rohkem võimalusi keeleõppeks, et läbida kodakondsuseksam. Selleks sõlmitakse isikuga leping. Mingeid muid õiguslikke samme ei plaanita.