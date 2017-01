Valeri Solovei: Trumpi ja Putini kokkuleppe tõenäosus on suur

-Kui suur on tõenäosus, et mingi Trumpi-Putini diil üldse sünnib?

See on võimalik. Novembris, kui Trump presidendiks valiti, arutasin seda võimalust tuttavatega Ameerika välisministeeriumist. Siis oleks kokkuleppe sündimise tõenäosus olnud 30:70, praegu on vastupidi: 70 protsenti tõenäosust, et kokkulepe tuleb, ja 30, et ei tule. Seejuures on ebaselge kokkuleppe sisu, ulatus ja ajalised piirid.

Ameerikas on kokkuleppele Venemaaga väga tugev vastupanu, nii demokraatide kui ka vabariiklaste poolelt. Ameerikas on väga tugev Venemaa-vastane parteiülene konsensus, mitte üksnes ladvikus, vaid ka olulisemates ühiskonnakihtides.

Ameeriklased ise seletasid mulle asja niimoodi: «Te, venelased, kaebate, et Ameerika segab end teiste riikide siseasjadesse, aga mida te ise tegite, sekkudes USA valimistesse ja demokraatide serverit rünnates?» Sellised asjad tekitavad Ameerika ühiskonnas sügavat rahulolematust.

-Mis kasu oleks kokkuleppest Ameerikale?

Nagu mainisin, vastasseis Vene-Ameerika kokkuleppele on USAs väga tugev, kuid selle realiseerimiseks peaks Venemaa ette võtma samme, mis vastaksid ameeriklaste rahvuslikele huvidele. Kõige realistlikum neist on ühisoperatsioon Lähis-Idas ISISe vastu. Barack Obama luges prioriteediks Bashar al-Assadi kõrvaldamist, Trumpi jaoks on olulisim võitlus ISISe vastu.

Peale selle oleksid ameeriklased huvitatud, et Venemaa vaataks üle suhted Iraaniga ning aitaks Hiinat tagasi hoida. Seda viimast Venemaa ei tee, see on välistatud. Venemaa ja USA vahel võib ju sündida Hiinat puudutav kokkulepe, kuid sellest on praegu vara rääkida.